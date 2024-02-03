مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها لتحقيق التفوق الرقمي

اتخذت مستشفيات جامعة عين شمس موقعًا رياديًا في تطوير المهارات الفنية والقيادية لموظفيها من خلال برامج تعليمية متميزة في كلية الطب لجميع الفئات المعنية ، مع إيلاء اهتمام خاص بالموارد البشرية لتحقيق التنمية الشاملة. وذلك برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس و طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و محمد جاويش مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وشملت الدورات التدريبية برنامجًا متخصصًا لتحسين مهارات التحول الرقمي واستخدام برنامج Microsoft Excel لتحسين إدارة البيانات وإنشاء التقارير وهو برنامج يوفر فرصة رائعة للمشاركين الذين يطمحون إلى تطوير قدراتهم الرقمية وتحقيق التميز في مساراتهم المهنية المستقبلية. وكذلك تسليط الضوء على مبادرة مبتكرة تركز على المهارات الأساسية والمتقدمة في Excel Spreadsheet. كخطوة فعالة نحو تعزيز الكفاءات الرقمية واستغلال البيانات بشكل فعال في مستقبل المشاركين.

وقاد البرنامج طارق عبد الفتاح استشارى التحول الرقمي حيث فتح المجال للمشاركين للتفاعل وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي لتحقيق أقصى استفادة. ويمثل هذا الحدث فرصة مثالية لبناء مهارات قوية وتحقيق النجاح في عالم العمل المستقبلي مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات.