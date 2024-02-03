إنقاذ حياة طفل بعد توقف عضلة القلب وانسداد مجرى التنفس بالزقازيق

نجح الفريق الطبي بمستشفى الزقازيق العام، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ١٠ أشهر، بعد توقف عضلة القلب وانسداد مجرى التنفس نتيجة دخول جسم غريب عن طريق الفم.

ودخل الطفل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، يعاني من توقف في عضلة القلب، وانقطاع التنفس وزرقة بالوجه وكامل الجسم، نتيجة تعرضه لانسداد مجرى التنفس بسبب دخول جسم غريب عن طريق الفم، ودخوله لمجرى التنفس، وعلى الفور تعامل الفريق الطبي بقسم الاستقبال مع الحالة، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، واستدعاء الدكتور يحيى عليم طبيب العناية المركزة للأطفال، وتم تركيب أنبوبة حنجرية له، وإنعاش قلبي رئوي، كما تم استدعاء الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحات القلب المفتوح والمتعاقد مع المستشفى، ودخول الحالة على الفور لقسم العمليات الجراحية لعمل منظار صدري لاستخراج الجسم الغريب، حيث تم ذلك في زمن قياسي.

تم خروج الحالة من العمليات وتتلقى الرعاية المركزة بقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى والدكتور عمرو محمد عبدالجليل طبيب التخدير وطاقم الطوارئ الذي يضم الدكتور أحمد عصام محمود، وأخصائي التمريض أحمد عوض اسماعيل، أحمد علي مصطفى، ولجميع الفرق الطبية من هيئة التمريض والفنيين وجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.