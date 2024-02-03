رئيس البرلمان العربي يلتقي مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، بمقر البرلمان العربي بجمهورية مصر العربية.

وأطلع مندوب دولة فلسطين رئيس البرلمان العربي على آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين، والتحركات على المستوى الدولي لوقف عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتقدم مندوب فلسطين بالشكر لرئيس البرلمان العربي على جهوده والدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي لنصرة فلسطين.



من جانبه أكد العسومي استمرار البرلمان العربي في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات وفي كافة المحافل الدولية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

وأشار العسومي إلى مواصلة تحركات البرلمان العربي مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس البرلمان العربي على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.