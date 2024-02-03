الأمم المتحدة تدين استهداف مروحية تابعة لها في الكونغو الديمقراطية

أدانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) استهداف طائرة مروحية تابعة للبعثة في إقليم ماسيسي، بمقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق الكونغو الديمقراطية، بطلقات نارية من جانب عناصر من ميليشيات 23 مارس المتمردة؛ مما أسفر عن إصابة اثنين من جنود البعثة بإصابات خطيرة.

وأوضحت البعثة - في بيان اليوم السبت - أن المروحية التابعة لبعثة "مونوسكو" تعرض لإطلاق النار بينما كانت تقوم بعملية إخلاء طبي في منطقة "كاروبا" التابعة لإقليم "ماسيسي" مساء أمس.

وقالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية: "إن الطائرة هبطت بسلام في جوما (عاصمة كيفو الشمالية) فيما يتلقى المصابين العلاج"، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت المبعوثة الأممية بأشد العبارات هذا الهجوم الذي استهدف طائرة تحمل شعار الأمم المتحدة، ويأتي بعد مضي عام تقريبا على حادث مماثل أسفر عن مقتل جندي جنوب أفريقي تابع لقوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، معربة عن أسفها للهجمات غير المقبولة التي تستهدف المدنيين منذ احتدام المعارك في مقاطعة كيفو الشمالية.

وكررت المبعوثة الأممية دعوتها لحركة "23 مارس" المتمردة بوقف أعمالها العدائية وإلقاء سلاحها دون قيد أو شرط احتراما لإعلان 23 نوفمبر 2022.

وأشار بيان بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) إلى أن رئيسة البعثة أكدت وجود تهديدات خلال الأيام القليلة تستهدف بشكل مباشر بعثة الأمم المتحدة والقوات الأممية من جانب حركة 23 مارس المتمردة، مذكرة بأن الهجمات ضد القوات الأممية يمكن أن تمثل جريمة حرب.

ودعت بعثة "مونوسكو" السلطات القضائية الكونغولية إلى محاكمة مرتكبي مثل هذه الأفعال.

وأشارت البعثة - في ختام بيانها - إلى الضرورة الملحة والحاجة إلى وضع حد لمثل هذه الأعمال من أجل تنفيذ ولايتها لحماية المدنيين دون عوائق.

جدير بالذكر أن جنديا تابعا لقوة جنوب أفريقيا المشاركة ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) قُتل فيما أصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مماثل مطلع شهر فبراير عام 2023 جراء إطلاق المليشيات المتمردة أعيرة نارية على مروحية تابعة للبعثة في جوما عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.