تهدد الأمن القومي.. طلب إحاطة بشأن الرقابة على ظاهرة الاتجار بالدولار

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن فرض الرقابة على الأسواق ومواجهة ظاهرة الاتجار في العملة الأجنبية وبشكل خاص الدولار وذلك خارج المسارات القانونية.

وأكد زين الدين في طلب الإحاطة، أن الأسواق المصرية تشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لانخفاض حجم الحصيلة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذى يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، وكذلك قيام البعض بالإتجار في الدولار وتخزينه كنوع من الاستثمار في الأموال.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف تلك الظواهر تضر بالبلاد جميعا، وتضر بمصلحة بكامل المواطنين، حيث تزيد من أعباء الدولة الاقتصادية وتزيد من عقبات توفير الدولار أمام الدولة، بهدف توفير السلع الغذائية الهامة، وبالتالي تهديد الأمن القومي للبلاد.

وشدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تفعيل دور الحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، ومواجهة من يقومون بممارسات احتكارية لبعض السع بغرض التحكم فى سعرها، متسائلا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟

ودعا عضو مجلس النواب، الأجهزة الرقابية بإجراء حملات مكثفة على الأسواق إلى جانب توعية المواطنين بخطورة الاتجار في العملة الأجنبية، ولا سيما في تلك الفترات التى تمر فيها البلاد بأزمات اقتصادية.