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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

مركز جسور يُقدم ورشة الغناء الجماعي ضمن أنشطة شهر فبراير

مركز جسور
مركز جسور
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يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة الغناء الجماعي بقيادة أبانوب يني، وذلك بداية من يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر فبراير الجاري.

 ومن المقرر أن تكون مدته ثلاثة أشهر، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

الهدف من الورشة المساعدة على استخدام كل إمكانيات الصوت، حيث تحتوي الورشة على التدريب على الإيقاع والنغمات وكيفية استخدامها، وأيضًا التدريب على النوتة الموسيقية للكورال والمقامات الشرقية والمسافات الصوتية.

 بالإضافة إلى تعلم أغاني متنوعة بلغات وأشكال مختلفة، وأهم مبادئ الهارموني وتناغم الأصوات.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

مركز جسور الثقافي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الغناء كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية الزمالك