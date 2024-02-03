الحكومة العراقية: يتم استغلال أراضينا كساحة تصفية حسابات

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن هناك 16 قتيلا بينهم مدنيون و25 جريحا في "عدوان أمريكي جديد" على سيادة العراق.

وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق.

وأوضح أن العراق يجدد رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات، مؤكدا أن وجود التحالف الدولي صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام البلاد في الصراعات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن الإعلان الأمريكي عن تنسيق مسبق للضربات الجوية "ادعاء كاذب" يهدف إلى التضليل والتنصل من المسؤولية.