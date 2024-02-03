الفيلم الياباني "Rei" يتوج بجائزة مهرجان روتردام السينمائي

توج فيلم "Rei" للمخرج تاناكا توشيهيكو بجائزة النمر، الجائزة الكبرى لمهرجان روتردام السينمائي الدولي.

ويروي الفيلم الروائي الأول لتوشيهيكو قصة امرأة في أوائل الثلاثينيات من عمرها تعمل في وظيفة بشركة في طوكيو تلتقي بمصور مناظر طبيعية أصم يعيش في أعماق جبال هوكايدو.

ووصفت لجنة التحكيم توشيهيكو بأنه "مخرج سينمائي مزدهر اختار تطوير فيلمه الأول في بيئة فضفاضة وغير محدودة"، وتكمن قوته في "بيئة تعاونية تتمحور حول الممثلين".

كما مُنحت جائزتان خاصتان للجنة التحكيم إلى فيلم "Kiss Wagon" للمخرج ميدهون مورالي، وفيلم "Flathead" للمخرج جايدون مارتن. اعتبرت هيئة المحلفين أن فيلم مورالي التجريبي متعدد الوسائط الذي يمزج بين المرئيات المصنوعة يدويًا ومقتطفات من الفيديو ليحكي قصة عامل خدمة الطرود في مهمة لتوصيل طرد إلى شخصية مهمة غامضة "منوم ومحير وغريب بشكل جميل".

حصل فيلم "Kiss Wagon" أيضًا على جائزة فيبريسي من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من صحفيين سينمائيين عالميين، والذين ذكروا أن قرارهم بالإجماع مستوحى من "التحدي الجريء للفيلم للتقاليد السينمائية"، مضيفين: "بمجموعة معقدة من الأساليب والأنواع والموضوعات، وحرفة متقنة وحرفية وشخصية للغاية، ذكّرتنا بأن السينما هي مساحة لا حدود لها للعب والاختراع، والتي تجدد نفسها باستمرار.