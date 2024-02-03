استطلاع رأي في الولايات المتحدة يظهر أن إسرائيل بالغت في ردها العسكري بقطاع غزة

أظهرت نتائج استطلاع رأي في الولايات المتحدة أجرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، والمركز الوطني لأبحاث الرأي التابع لجامعة شيكاغو، أن عددا متزايدا من البالغين الأمريكيين يرون أن إسرائيل بالغت في ردها العسكري في قطاع غزة.

وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ بأن 50% من الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يعتقدون أن تصرفات إسرائيل في غزة "تجاوزت الحد"، مقارنة بـ 40 % قالوا نفس الشيء في نوفمبر الماضي.

وأشار الاستطلاع إلى أنه على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن رد إسرائيل على هجمات (حماس) قد ذهب إلى أبعد من اللازم، إلا أن 6 من كل 10 بالغين ما زالوا يلقون الكثير من اللوم على (حماس) في اندلاع الحرب بغزة، فيما أن حوالي الثلث من الذين شملهم الاستطلاع يلقون باللوم على الحكومة الإسرائيلية.