الغارات الأمريكية تشعل الصراع في الشرق الأوسط|ضربات انتقامية لأهداف تابعة لإيران في سوريا والعراق.. ورشقات صاروخية على الحوثيين في اليمن

بدأت نيران الضربات الانتقامية الأمريكية في سوريا والعراق ردًا على الهجوم الجوي بطائرة بدون طيار من ميلشيات تابعة لإيران، أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين في في الأردن، فقامت الطائرات الأمريكية بشن غارات جوية كبيرة على 85 هدفًا لميليشيات مسلحة موالية لإيران في العراق وسوريا.

قتلى وجرحى جراء القصف الأمريكي في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع قتلى وجرحى في القصف الأمريكي على عدة مواقع في البادية والحدود السورية العراقية، وأضافت أن القصف يستهدف مقار للفصائل المسلحة العراقية بمنطقة السكك في قضاء القائم.

وأفاد المرصد السوري أن الضربات الأمريكية، نتج عنها مقتل 18 شخصًا وتدمير 26 هدفًا في ضربات بمسافة 130 كيلو متر بمحافظة دير الزور وصولًا للحدود السورية.

المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية: الضربات الأمريكية تعد انتهاكًا لسيادة العراق

قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول، معلقًا على الضربات الأمريكية في العراق، أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية تعد انتهاكًا للسيادة العراقية، وتقويضًا لجهود حكومة العراق، كما أنها سوف تجر العراق إلى عواقب وخيمة نتيجة اشتداد الصراع بين الولايات المتحدة والميليشيات التابعة لإيران المتمركزة في أرض العراق كما أنها سوف تهدد الأمن بالمنطقة بالكامل في الوقت التي تسعى فية العراق ضمان استقرار أراضيها.

القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق بعدد من الطائرات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بتنفيذ ضربات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق بعدد من الطائرات انطلق بعضها من الولايات المتحدة، وأوضح أن الضربات كانت ضد مواقع للحرس الثوري وميليشيات موالية لإيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الضربات الجوية في سوريا والعراق التي قامت بها القوات الأمريكية اليوم ما هي إلا البداية.

بايدن بعد الضربات في سوريا والعراق: القوات الأمريكية جاهزة للرد على كل من يسعى لإلحاق الأذى بأي أمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تنفيذ الضربات الأمريكية في سوريا والعراق استهدف بها ميلشيات موالية لإيران، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لإشعال الصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم.

كما أضاف، بايدن أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له في سوريا والعراق، وقال الرئيس الأمريكي أن ردنا بدأ اليوم وسوف يستمر لمرات عديدة ومواقع سوف نحددها، وأشار إلى أن القوات الأمريكية جاهزة للرد على كل من يسعى لإلحاق الأذى بأي أمريكي.

البيت الأبيض: لم نتواصل مع إيران منذ الهجوم الذي قتل فيه 3 جنود أمريكيين

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتواصل مع إيران منذ الهجوم الذي قتل فيه 3 جنود أمريكيين في الأردن، وقال معلقًا على الضربات الجوية الأمريكية في سوريا والعراق، أن الطائرات الأمريكية استخدمت قاذفات "B1" واستهدفت 4 مواقع للميليشيات في سوريا و3 في العراق، كما أشار أن الضربات استمرت حوالي 30 دقيقة.

مدير العمليات بـ«الأركان المشتركة الأمريكية»: المواقع التي تم استهدافها بالغة الأهمية لدحر العدو

أكد مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن المواقع التي تم استهدافها بالغة الأهمية في تقويض قدرات الجماعات الموالية لإيران، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية.

كما أضاف، أن لا معلومات لديهم بشأن أي هجمات على القوات الأمريكية منذ بداية الضربات في سوريا والعراق على الميليشيات الموالية لإيران.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن أمريكا لن تقوم بضربات داخل الأراضي الإيرانية ولكنها تركز على الأهداف خارج إيران، لان تنفيذ ضربات في إيران يعد تصعيد كبير.