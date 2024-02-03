بالفيديو والصور.. آمال مثلوثي تمهد لألبومها الجديد بكليب «Lose My Mind»

طرحت الفنانة التونسية آمال مثلوثي أجدد أعمالها الغنائية «Lose My Mind»، بشكل فيديو كليب تم تصويره في نيويورك.

وتجمع الأغنية دويتو بين مثلوثي والمطربة العراقية السويدية نايومي، وتم تصوير الكليب في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمهد خلالها آمال لبشائر ألبومها الموسيقي الجديد "مرا" أو مرأة باللهجة التونسية، والذي يضم في جعبته 11 أغنية، ظهرت أولى أغانيه بكليب "صوتي"، وتجهز لتصوير ثاني كليباته في مصر خلال تواجدها بالقاهرة.



وتستعد آمال لعرض الأغنية لأول مرة بشكل حي أمام جمهورها المصري خلال حفلتها المنتظرة في الأهرامات على مسرح "كونداليني بيراميدز"، التي تعد أضخم حفلاتها الغنائية في القاهرة، وتتعاون فيها مع "ستوديو هيف" الذي يتولى مهمة إنتاج وتنظيم الحفل، في مستهل جولتها العالمية للاحتفال بالألبوم.



ويُعد ألبوم "مرا" أول ألبوم غنائي عربي يكون فريق العمل فيه بالكامل نساء، من الشعراء والملحنين والموزعين وحتى مخرجي ومصوري الكليبات، وتسعى لإطلاق جميع أغانيه دفعة واحدة خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة 8 مارس المقبل.