«الأركان المشتركة الأمريكية»: المواقع التي استهدفناها مهمة لتقويض قدرات الجماعات الموالية لإيران

أكد مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، اليوم السبت، أن المواقع التي تم استهدافها بالغة الأهمية في تقويض قدرات الجماعات الموالية لإيران، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية.

كما أضاف، أن لا معلومات لديهم بشأن أي هجمات على القوات الأمريكية منذ بداية الضربات في سوريا والعراق على الميليشيات الموالية لإيران.

منذ قليل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له في سوريا والعراق.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لإشعال الصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم، مضيفًا «أن ردنا بدأ اليوم وسوف يستمر لمرات عديدة ومواقع سوف نحددها»، ومشيرًا إلى أن القوات الأمريكية جاهزة للرد على كل من يسعى لإلحاق الأذى بأي أمريكي.