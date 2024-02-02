وكيل رياضة شمال سيناء يتفقد الأعمال الإنشائية بالشيخ زويد

تابع إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة في شمال سيناء، آخر المستجدات في الأعمال الإنشائية بمراكز شباب الشيخ زويد ، وكان فى استقباله فريح الحمايده مدير ادارة الشيخ زويد ووكيل الإدارة ومديري المراكز.

واكد وكيل وزارة الشباب إن العمليات الإنشائية تهدف إلى تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها لاستقبال عدد أكبر من المستفيدين من أنشطة الشباب والرياضة على مستوى المحافظة ،كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني مع الحفاظ على جودة العمل وإتقانه لتحقيق الهدف المرجو من عملية التطوير.

وتأتي الجولة التفقدية لمتابعة الأعمال وفقا لتوجيهات وتكليف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بسرعة التواصل مع الشركة المنفذة للملعب لتفقد ومراجعة بعض الملاحظات أثناء التنفيذ.

وفى نفس السياق زار "عبد الوهاب" الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، أثناء تلقيهم العلاج بمقر مركز شباب الكوثر وتقديم اللازمة لهم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار "عبدالوهاب"، إلى الطفرة الإنشائية التي تشهدها مراكز شباب شمال سيناء والتي تهدف لتنمية النشء والشباب تطبيقات لسياسة واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.