أسامة ربيع: انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 46% خلال يناير



أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن القناة تاثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعات مع مسئولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتويلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة "on" ، إنه لأول مرة تمر قناة السويس بمثل هذه الأزمة، فعدد السفن في يناير 2023 وصل لـ 2155، وانخفضت لـ 1362 يناير 2024 بفارق 36% عجز.

وأشار إلى انخفاض الإيرادات من 804 مليون دولار لـ 428 مليون خلال شهر يناير ما بين العام الماضي والحالي، بعجز 46% عن العام الماضي.

وذكر أن عائدات قناة السويس في يناير 2023 وصلت لـ 804 مليون دولار، وانخفضت في يناير من هذا العام لـ 428 مليون دولار.

وواصل:"طريق قناة السويس ما زال هو الأفضل والأكثر أمان، ورأس الرجاء الصالح طريق غير مستدام وبلا خدمات، والملاحة فيه صعبة جدًا".