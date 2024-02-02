وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يناقشان هاتفيًا التطورات في غزة

تواصلٌ هاتفيٌّ جمع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، حيث ناقشا التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،

وتأتي هذه المحادثة الهاتفية في ظل استمرار التوتر في قطاع غزة، حيث تبذل السعودية جهودًا دبلوماسية لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية العمل الجماعي من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وتُعدّ هذه الاتصالات الهاتفية بين المسؤولين السعوديين والأمريكيين مؤشرًا على حرص البلدين على التنسيق والتعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.