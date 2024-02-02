غدا.. المتحف الكبير يشهد النسخة الخامسة من "آرت فير" بمشاركات عالمية

تنطلق بالمتحف المصري الكبير،غدا، السبت، النسخة الخامسة والأضخم خلال رحلة "آرت فير كايرو"، والمقرر لها أن تتضمن عدة أنشطة على مستويات مختلفة، خلال خمسة أيام، وذلك تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار.

وتعرض النسخة الخامسة المجموعة الخاصة من الأعمال الفنية لبعض أهم مقتني وجامعي تلك الأعمال، مثل الفنانة جومانة مراد وزوجها ربيع بسيسو، وهي أعمال لرواد الفن الحديث والمعاصر من مصر والشرق الأوسط للعرض فقط، ومن المقرر أن يُخصص قطاع كبير من مساحة آرت فير لعرض أعمال النحت، ذات الأحجام المُختلفة، والتي يصل بعضها إلى مترين وثلاثة أمتار، لأهم النحاتين المصريين.

ويقول محمد يونس، المؤسس والمدير التنفيذى لـ«آرت كايرو»: يشارك في فعاليات "آرت فير" قرابة 200 فنان، وأكثر من 1500 عمل فني.

وأضاف يونس: تم تخصيص اليوم الأول من المعرض للشخصيات الهامة من الزوار من مصر وكل أنحاء العالم، ليس فقط الشرق الأوسط ولكن من أوروبا وأمريكا وكل سفراء الدول في مصر، أما الأيام الأربعة الأخرى ستكون للجمهور وستتضمن عدة فعاليات.

كما يشارك أيضا الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، ويحل الفنان عبدالهادي الوشاحي ضيف شرف على آرت فير هذا العام، ومن المقرر أن تشارك المصممة المصرية نادين نور الدين بمساحة عن الفنانات المصريات المعاصرات منذ إنجي أفلاطون وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، واستعارة الأعمال لهذه الفنانات لعرضها.

وواصل يونس: يشهد المعرض ولأول مرة تنظيم برنامج اجتماعى فنى للزوار من خارج مصر، لحضور مجموعة من الأنشطة بجانب الـ"أرت فير كايرو"، منها زيارة بعض المتاحف التي ستكون على برنامج الزيارات، ومنها "متحف آدم حنين، وصالون الشباب، ومتحف الفن الحديث، ومتحف ويصا واصف، ومتحف فاروق حسني، ومحمود مختار ومتحف الفن الحديث وغيرها من قاعات الفن ومسبك الألوسى وغيرها.

ويتم تخصيص جزء من هذه النسخة عن القضية الفلسطينية لأكثر من 15 فنانا عربيا كل منهم يتناول القضية من رؤيته، والأمر لن يقتصر فقط على الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة، ولكن سيكون التركيز على القضية الفلسطينية من بدايتها وحتى الآن وفقا لرؤية كل فنان، وهناك فنانين مُشاركين من مصر وسوريا والإمارات والسعودية وغيرهم سيتناولون القضية من منظورهم وطريقتهم الخاصة.

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