مرضى ضمور العضلات في خطر.. تحرك برلماني لوقف معاناتهم

تقدمت النائبة هند حازم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى وزير الصحة بخصوص خطة الوزارة تجاه ملف مرضى ضمور العضلات وتوفير العلاج اللازم لهم.

وأوضحت "حازم" في طلب الاحاطة، أن مصابي ضمور العضلات ظلوا مهمشين سنوات طويلة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل كل جهوده للاهتمام بهذه الفئة وتقديم كافة الدعم لهم.

وتساءلت النائبة عن توفير العلاج الخاص بهم، ومدى وجود مستشفيات لاستقبال حالات مرض ضمور العضلات، وتوافر الامكانيات التي تحتاجها المستشفيات داخل عدد كبر من المستشفيات لاستقبال هذا النوع من المرضي.

وطالبت حازم بضرورة التحرك في هذا الملف نظرا لتضرر عدد كبير من المنتمين لهذه الفئات، وضرورة الاهتمام بهم وإعطائهم حقوقهم.