العراق: إلقاء القبض على 65 إرهابيًا و727 مطلوبًا في عمليات أمنية واسعة

أعلن قائد عمليات سامراء العراقية، اللواء الركن علي مثجل المالكي، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 65 إرهابيًا و727 مطلوبًا وفق مواد جنائية، وذلك في إطار عمليات أمنية واسعة النطاق نفذتها القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين.

وقال المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن القوات الأمنية نفذت خلال الفترة الماضية عمليات نوعية أسفرت عن قتل إرهابي والقبض على 65 آخرين، إضافة إلى ضبط وتدمير 196 وكرًا وأكداسًا وأعتدة، ورفع ومعالجة 64 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي."

وأوضح أن العمليات الأمنية أسفرت أيضًا عن القبض على 727 مطلوبًا وفق مواد جنائية، وضبط صهريج وعجلة حمل محورة تستخدم لإدخال العمالة الأجنبية بصورة غير شرعية، بالإضافة إلى ضبط عدد آخر من الأشخاص لا يحملون موافقات رسمية.

وأكد المالكي عدم حدوث أي خرق أمني في محافظة صلاح الدين خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في تنظيف المساحات غير المأهولة بالسكان من مخلفات داعش الإرهابي، وذلك من خلال جهود منتسبي الهندسة العسكرية وعمليات البحث والتفتيش، وتجريف الجزر والمستنقعات من الأدغال والقصب.

وتُعدّ هذه العمليات الأمنية إنجازًا كبيرًا للقوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة صلاح الدين.

وتؤكد هذه العمليات على حرص الحكومة العراقية على توفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم.