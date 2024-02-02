اليمن يشارك في منتدى وزراء الاتحاد الأوروبي لبحث التحديات الجيوسياسية والأمنية

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد بن مبارك، وسفير اليمن لدى بروكسل والاتحاد الأوروبي، محمد طه مصطفى، اليوم الجمعة، في أعمال افتتاح المنتدى الوزاري للاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وناقش المنتدى، الذي يضم وزراء خارجية من 53 دولة، التحديات الجيوسياسية والأمنية في المنطقتين، وقضايا التعاون الاقتصادي، والجهود المشتركة لمواجهة مخاطر التغير المناخي، وفقًا لقناة "اليمن الفضائية".

وقدم وزير الخارجية اليمني، خلال أعمال المنتدى، ورقة عمل بشأن التحديات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، بما في ذلك الحرب في اليمن، ومسبباتها وسبل مواجهتها.

وأكد بن مبارك على أهمية التعاون الدولي لمعالجة هذه التحديات، ودعا إلى دعم الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن وتحقيق السلام.

كما شدد على ضرورة دعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبيئة.

وتعدّ مشاركة اليمن في هذا المنتدى فرصة مهمة لعرض وجهة نظره حول التحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في معالجتها.

وتؤكد هذه المشاركة على حرص اليمن على الانخراط في الجهود الدولية لمعالجة التحديات الجيوسياسية والأمنية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.