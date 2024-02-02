بالصور.. ختام أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة الإعلامية بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية

اختتمت أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة الإعلامية برئاسة المقدم محمد زكري (تونس) رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية، خلال الفترة من 28 يناير حتى الأول من شهر فبراير 2024، بحضور المستشار محمد لأمين الداه - رئيس قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية، و على بدر سكرتير الاتحاد ، وعلى جاد المراقب المالي للاتحاد.

وذلك تنفيذًا لتوصية المكتب التنفيذي رقم” 58 ” للاتحاد العربي للرياضة العسكرية المنعقد خلال شهر سبتمبر 2023.

وشارك فى الاجتماع كل من أعضاء اللجنة : المقدم جميل خميس (الإمارات - مقرر اللجنة) ، النقيب مراد جبرائيل (الأردن)، رئيس رقباء محمد بن مسعود القرني (السعودية)، العميد جو ماجد النعيمي (قطر)، العميد عبدالله الفيتورى (ليبيا) .

وقد افتتح الوزير المفوض طارق عبد السلام - الأمين العام للاتحاد العربي للرياضة العسكرية مدير الإدارة العسكرية ، أعمال الاجتماع مرحبا بالمشاركين في الاجتماع متمنياً لهم التوفيق والسداد فى أعمالهم .

من جانبه، رحب المقدم محمد زكري رئيس اللجنة في بداية كلمته بأعضاء اللجنة معبراً لهم عن شكره وتقديره ومنوها بحضورهم المكثف للاجتماع الاستثنائي للجنة الإعلامية، وهو ما يعكس جديتهم واهتمام القيادات العسكرية ببلدانهم وحرصها على خدمة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ودعم مساعيه لتطوير أدائه، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى الأمانة العامة للاتحاد على جهودهم المبذولة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الاجتماع.

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