"الزراعة": نصدر فقط الفائض عن احتياجاتنا من السلع

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إننا نصدر الفائض عن احتياجات السوق المحلي من السلع كما ان التصدير يجلب لنا العملة الأجنبية التي نحن في أشد الاحتياج إليها والصادرات الزراعية أصبحت أهم مواردها.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن التصدير يضمن للمزارع عدم الخسارة وبالتالي الاستمرار في الزراعة والإنتاج وعدم الخروج من المجال، نافيا أن يكون التصدير هو سبب ارتفاع الأسعار على المواطن فالتصدير ليس السبب بل قد يكون الممارسات الاحتكاريّة غير الشريفة أو جشع بعض التجار وهذا ما تعمل أجهزة الدولة على التصدى له بكل حزم.

وشدد المستشار الإعلامي للوزارة، على أن هناك التزام حكومى بوقف تصدير أي سلعة إذا ارتفعت أسعارها واحتاجها المواطن أو شهدت ممارسات احتكارية.

الزراعة تفتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، فتح الأسواق البرازيلية امام البطاطس المصرية ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية الامر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وقال سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري، إن السلطات الزراعية البرازيلية قامت بأخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر الزراعية من محصول البطاطس وذلك بداية من أول شهر مارس القادم مشيرا إلى أنه تم من قبل فتح السوق البرازيلي أمام الموالح والعنب والثوم المصري بالإضافة إلى المشاورات الحالية لفتح السوق البرازيلي أمام الفراولة والتمور المصرية.