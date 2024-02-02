يونيسيف: مليون طفل في غزة يحتاجون دعمًا نفسيًا

أعلنت منظمة يونيسيف، أن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى دعم في مجال الصحة النفسية، ذلك وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 8000 فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من غزة والتكفل بحالتهم بشكل عاجل.

وأكدت المنظمة، أن هناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، مما يتطلب سرعة السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات لقطاع غزة.

