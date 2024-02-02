بالصور.. الآلاف في صلاة الجمعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رصدت عدسة البوابة نيوز توافد عشرات المئات من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، وذلك لأداء صلاة الجنهدعة اليوم الموافق 2 فبراير الجاري.

كما شهد ارض مصر للمعارض الدولية توافد الآلاف من الجمهور الذي بدأو في التوافد اليوم على المعرض والذي يقدر أن تشهد اليوم وصول العدد الزائرين الي ما يقرب من المليون زائر.

وكانت وزارة الثقافة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن وصول عدد الزائرين لمعرض الكتاب خلال الأسبوع الماضي لما يقرب من 3 مليون زائر

وتُقام الدورة ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتستضيف مملكة النرويج كضيف شرف، وتم اختيار اسم الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل"، وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المُقبلّ بمركز مصر للمعارض الدولية.