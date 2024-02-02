لعشاق القهوة.. تعرف على ظاهرة غش البن وتأثيرها علي الصحة العامة

بعد ارتفاع أسعار البن انتشرت ظاهرة الغش من قبل المصانع المنتجه مما تسبب في تغير لونه ومذاقه لدي الكثير من عشاق القهوة نظرا لوجود اضافات علي البن مثل بيكربونات الصوديوم ونواة البلح .

حيث أن وضع اضافات على البن لا تسبب أي ضرر صحي ولكن تغير من طعم ورائحة المنتج.

فمثلا عند اضافة نواة البلح فهي مفيده للانسان ولكن البيكربونات اضافتها بشكل كبير مضره وتؤثر علي صحة القلب وتؤدي إلى ارتفاع حموضه الدم وألم بالمعدة والانتفاخ.

وهناك علامات توضح غش البن وهي أن توضع معلقة من مسحوق البن في كوب من الماء وتتركه لمدة 4الي 5دقائق إذا كان البن مغشوشا سترقد القهوة في القاع. فإن لم يكن فيه شوائب أو مواد إضافية تطفو علي الماء بعد ال 5 دقائق ،أيضا عشاق القهوة يستطيعون التميز والتعرف على حقيقة غش البن عن طريق المذاق غير محبب او المستساغ ، أو عكس المعتاد عليه.



نصائح لتجنب البن المغشوش



ولتجنب شراء البن المغشوش، يجب عدم شراء البن المطحون مجهول الهوية ، ويجب شرائه من مكان له أسم معروف له جودته ومذاقه، أو يمكنك شرائه على شكل حبوب وطحنها في مطحنه البن بالبيت، كما عليك تجنب تناول القهوة في الأماكن العامة إلا أن تأخذ معك البن الخاص بك للضمان.