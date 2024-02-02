الاستعلام عن صحة شخص أصيب فى حريق شقة سكنية بإمبابة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول اصابة شخص فى حريق شقة سكنية بمنطقة امبابة، وكلفت المعمل الجنائي بفحص اثار الحريق لمعرفة اسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

وكان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع كورنيش النيل.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم، لسيطرة على الحريق، وتبين بالفحص اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 4 أدوار بجوار مدرسة عرابي، مما أسفر عن سقوط مصاب نقل إلى مستشفى إمبابة العام.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.