"العسومي" يجدد دعم البرلمان العربي للصومال في مواجهة أي محاولات تمس سيادته

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم وتأييد البرلمان العربي التام للتحركات الدبلوماسية لجمهورية الصومال عربياً ودولياً في الرد على مذكرة التفاهم المبرمة بين إثيوبيا وما يعرف "بأرض الصومال" غير المعترف بها دوليا.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي السفير إلياس شيخ عمر أبوبكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

وبحث الجانبان، التحركات العربية الجارية للتضامن مع الجمهورية الصومالية وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية.

ولفت العسومي إلى أن البرلمان العربي نقل موقفه الواضح بشأن هذا الموضوع لفخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية خلال لقائه به أثناء زيارته التي جرت الشهر الماضي للقاهرة.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، عن شكره وتقديره للبرلمان العربي لدعمه المتواصل لشعب وحكومة الصومال ودعمها القوي في حماية وحدة وسيادة واستقلال أراضي الصومال.

وثمن السفير الصومالي جهود البرلمان العربي الداعمة لقضايا المنطقة العربية ودعم الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة، بما يعزز ركائز العمل العربي المشترك.

فيديو الخبر

https://youtu.be/lLQsCTLJl_g