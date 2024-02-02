الكشف الطبي بالمجان على 1028 مواطنا في قافلة بدمياط

واصلت مديرية الصحة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة طبية بقرية المسيرى بمركز كفر سعد تضمنت ١٠ عيادات متنقلة تردد عليها ١٠٢٨مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٧ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥حالات بالإضافة إلى إجراء ١٨٣ تحليل بمعمل الدم و ٢٤تحليل بمعمل الطفيليات و فحص ٢٦ حالة بالأشعة و ٢٢حالة أخرى بالسونار ، و تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ٨٦حالة ،بالإضافة إلى عقد ٧ ندوات توعوية تردد عليها ٦٧مواطن .

وصرحت الاستاذة دلال ياسين مدير مركز معلومات مديرية الصحة ، بأنه تم بدأ التشغيل التجريبي لمركز التدريب التكنولوجي التابع لمركز المعلومات بمديرية الصحة ، حيث تم عقد دورة تدريبية عن الامن السيبرانى حاضر فيها المهندس محمد فتحى و التى بدأت من الاحد الموافق ٢٨ يناير و استمرت حتى اليوم الخميس الاول من فبراير و استهدفت ٢٠ متدربا من مسئولى مراكز المعلومات بالمستشفيات و الإدارات الصحية بتنسيق من نادين ابو جلاله المسئول الادارى للدورة.

يأتى هذا المركز الأول من نوعه لدى مديرية الصحة و الذى يهدف الى رفع الوعى التكنولوجى و دعم التحول الرقمي للعاملين بمديرية الصحة و الجهات التابعة لها و ضمن رؤية وزارة الصحة لعام