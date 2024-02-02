بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، موجة من الطقس السيء، صباح اليوم الجمعة، متمثلة في سقوط غزير للأمطار يصاحبها عواصف رعدية وانخفاض شديد بدرجات الحرارة وسماء ملبدة بالغيوم.

بالصور.. موجة الطقس السيء تضرب بورسعيد

ودفعت أحياء المحافظة بسيارات ومعدات كسح وشفط مياه الأمطار إلى الشوارع، في الوقت الذي انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس ويواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان عاجل لها صباح اليوم، عن وقوع محافظات: الأسكندرية، والبحيرة، دمياط، بورسعيد، العريش، شمال سيناء، ورفح، تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

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