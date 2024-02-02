صرف الإسكندرية: استمرار عملية سحب مياه الأمطار

تشهد الإسكندرية اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لحبات البرد علي مختلف المناطق واستمرت لعدة ساعات تسببت بتجمعات لمياه الأمطار.



واكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، علي استمرار تمركز ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق ، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

وأشار نافع، أن محافظة الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الاثنين ٢٢ يناير وحتي اليوم مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الحالة.

كما أجري اللواء محمود نافع جولة تفقدية مساء الأمس لمتابعة عمليات التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وأشاد بجهود العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في رفع تجمعات المياه في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تمر بها بالإسكندرية، مشددا علي الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية حفاظا علي سلامة العاملين.



وأشار إلي التنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات التنفيذية بالمحافظة واستمرار عمل غرفة عمليات الخط الساخن بالشركة ١٧٥ علي مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين والعمل علي حلها في اسرع وقت.

جدير بالذكر أن التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية ليوم الجمعة الموافق ٢ فبراير أن تشهد محافظة الأسكندرية سقوط امطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة.