جزار يطعن سائق توك توك بسلاح أبيض لأولوية الحصول على الخبز بطنطا

شهدت منطقة شارع 25 الجلاء مشاجرة بين جزار وسيدة لأولوية الحصول على الخبز وعقب حضور نجلها تصاعدت مشادة كلامية أدت إلى طعن نجل السيدة بجرح بالصدر.



كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا يُفيد من العميد محمد حماد مأمور قسم ثان طنطا بوصول أمير عادل في العقد الثاني من العمر لمستشفى طنطا الجامعي مُصاب بطعنة في الصدر.



على الفور انتقل العقيد أحمد العفيفي رئيس مباحث ثان طنطا والرائد أحمد جمعة معاون المباحث وبالفحص والتحري تبين بوجود مشاجرة بين المصاب وآخر يُدعي م. ا جزار على خلفية مشادة كلامية بين المتهم ووالده المصاب للحصول على أولوية الخبز من المخبز المجاور للمتهم أدت لطعنة بالصدر بسلاح أبيض سكين.

وتم نقل المصاب لتلقي العلاج وضبط المتهم واقتياده لديوان عام القسم وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.