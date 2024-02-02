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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط المتهمين بفيديو التعدي على طفلين مكبلي الأيدي بالسويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطعي فيديو على موقع "إنستجرام" يتضمن قيام رجل وسيدة بالتعدي على طفلين مكبلي الأيدي بالسويس.


فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يظهر خلال أحدهما طفلين مكبلي الأيدي من الخلف وصوت إحدى السيدات تعاتبهما، والآخر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي عليهما بالضرب.


بالفحص أمكن تحديد الطفلين (طالب وطالبة، مقيمان بدائرة قسم شرطة فيصل السويس) كما أمكن تحديد الآخرين وتبين أنهما (والدتهما، زوج والدتهما – مقيمان بذات العنوان).


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبسؤالهما، أيدا ما جاء بمضمون الفحص وأضافا أنهما إرتكبا الواقعة من شهرين بمحل سكنهما، وعللا قيامهما بذلك لعدم رغبتهما فى تواجد الطفلين معهما، ورفض والدهما إقامتهما معه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

بالسويس فيديو التعدي على طفلين فيديو التعدي على طفلين