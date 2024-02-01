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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمصر الجديدة

الدكتور أبراهيم صابر
الدكتور أبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة
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قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حملة بمنطقة روكسي و الكوربة بمصر الجديدة للتغلب على ظاهرة الإشغالات وإعادة الإنضباط الى المنطقة وللحفاظ على طراز المنطقة العمراني.

وأكد نائب محافظ القاهرة مواصلة الجهات المعنية بالمحافظة القضاء على الأشغالات بالطرق العامة والقضاء على ظاهرة اشغال الطريق بالعاصمة.

يأتي ذلك كتوجيهات اللواء/ خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وبحضور اللواء/ حسام لبيب رئيس الحى ، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وشرطة المرافق، وحى مصر الجديدة لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية، تم خلالها رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الإنتظار الخاطىء، وإعادة الإنضباط إلى المنطقة، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

إزالة الإشغالات والتعديات الحركة المرورية الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة