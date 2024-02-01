فنانو "السيرك القومي" يخطفون أنظار جمهور معرض الكتاب .. صور

شهد المسرح الخارجي بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، مساء اليوم الخميس، فقرات السيرك القومي، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

قدم فنانو السيرك القومي، برئاسة الفنان وليد طه، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، أروع فقراته وأمتعها وسط التفاف جمهور ورواد معرض الكتاب الذين تفاعلوا معها بشكل كبير، والتي تضمنت الفقرات: "الساحر" للفنان مختار المصري، أمل المصري، حنان، و"شارلي" لمحمود إبراهيم، فقرة "المهرجين" عمرو ناجي، أسامة محمد، محمد فؤاد، و"الانتبوت" لمروة كمال، و"الجونجلير" لمحمد هشام، و"الكاوتشوك" لرباب المصري، و"الدودة" لعلاء أحمد، و"التوازن" لمحمد جابر، محمد رضا، و"الكرة" لهبة، مهند أمير، وذلك من خلال شعبتي القاهرة والجيزة بإشراف الفنان أشرف أحمد، إدارة الحلبة ليلي الجوهري، طاطا الحلو، وإذاعة الفقرات زيزي الجوهري، رشا المصري، أحمد حسن، رباب المصري، نسمة، وإدارة فنيين وعمال إبراهيم بيومي.

تقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من ٢٤ يناير الماضي وتستمر حتى ٦ فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتشارك القطاعات والهيئات التابعة للوزارة بمجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية طوال أيام المعرض.