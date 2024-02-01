التنمية «تضيء» قرى ديرمواس جنوب المنيا

اعادت حياة كريمة الأمل لأهالى الصعيد و ابتسمت الحياة لسكانه الذين عانوا لعقود من التهميش ، حتى وضعت الدولة محافظات الصعيد على خريطة التنمية.خلال الأيام الماضية واصبح مشروع حياة كريمة، هو الأكبر والأضخم فى تاريخ الدولة المصرية، ومن المشروعات الرائدة فى العالم، وتتم إدارته تخطيطيا وتنفيذيا وماليا مع جودة فى التنفيذ بمعايير لم يسبق لمصر تنفيذها بهذا الأسلوب.

وصل قطار «حياة كريمة» لقرى ديرمواس جنوب محافظة بالمنيا والتى كان لها نصيب كبير من تلك المشروعات والتى اعادت الحياة فى تلك القرى وتعمل مبادرة ((حياة كريمة)) ، على تغيير واقع مئات الأسر، فى كل قرية من قرى ال 29 بمركز ديرمواس ، وذلك خلاف توابع تلك القرى، بتكلفة تقدر بمايقرب من 2، 5 مليار جنيه ، وتعد مشروعات الصرف الصحى ، والتعليم ، ومياه الشرب، والصحة ، والطرق من أبرز تلك المشروعات ، التى يتم تنفيذها ومن ضمن تلك المشروعات شبكات الصرف الصحي بقرى الناصرية واسمو العروس، وكذلك أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف، والمقامة على مساحة ١٧ فدانًا لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة، و تنفيذ ٢٦ محطة صرف صحي بقرى مركز ديرمواس، ضمن مبادرة "حياة كريمة".و من بين المحطات ٢٢ محطة رفع، و٤ محطات معالجة، إلى جانب شبكات الصرف الصحي التي تغطي قرى المركز

بالإضافة الى الأعمال الإنشائية لمجمع ملاعب دلجا بمساحة 12 ألف متر، ومحطة معالجة المياه الصرف الصحي بدلجا، على مساحة 42 ألف متر، والتي ستخدم حوالي 200 ألف نسمة، وأعمال المجمع الزراعي مساحة 600متر، وكذلك الأعمال الإنشائية لمركز طب الأسرة، ومركز تنمية الأسرة، وكذلك الأعمال النهائية لمجمع الخدمات بقرية دلجا.

وايضا الأعمال الإنشائية لمحطة رفع قرية أبوخلقه، المقامة على مساحة 625م بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه، ومحطة مرشحات نزلة البدرمان بطاقة إنتاجية 100/ ومحطة إسعاف أولاد مرجان، و محطة مياه مرشحة جزيرة التل، بطاقة 900 لتر ثانية والمقامة على مساحة 13 فدان .

ومن بين تلك المشروعات ايضا مشروع انشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العمارية الشرقية، والتي تقام على مساحة 20 ألف متر تقريبا وتخدم قري شرق النيل بمركز ديرمواس، وهى الحاج قنديل العمارية الشرقية، تل بني عمران، كذلك محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحاج قنديل، والتي يجرى بها العمل بشكل متسارع لدخولها الخدمة في أقرب وقت إلى جانب شبكات وخطوط الصرف بقرى شرق النيل تم تنفيذ نسبة كبيرة منها وجاري العمل على إنهاء ما تبقي من أعمال، كذلك مجمع الخدمات الحكومية بقرية تل بني عمران، والذي أوشكت أعمال التشطيبات النهائية، إلى جانب توسعة عدد من المدارس التي تم توسع وتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة الى مجمعات للخدمات ومراكز للشباب ، وتوسعات بمحطات مياة الشرب ، ومكاتب للبريد ، وسجلات مدنية ، ومراكز تكنولوجية

وتشهد قرية تل بني عمران، بمركز ديرمواس ، العديد من المشروعات التنموية كأعمال إنشاء مجمع الخدمات، حيث يشمل المجمع خدمات للتضامن الاجتماعي، والبريد ، وسجل مدني، ومركز تكنولوجي، ويتم العمل به تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ، وكذلك أعمال توسعات بمدرسة تل بني عمران الابتدائية ، على مساحة 1000 متر وكذلك أعمال توسعات محطة مياه جزيرة تل بني عمران لتصل الي 900 لتر / ثانية في المرحلة الثانية بزيادة 300 لتر/ثانية عن المرحلة الاولي، وأعمال إنشائية بمركز شباب عزب التل، إضافة إلى توفير ماكينات صراف آلي في جميع المجالس القرويه وفي الوحدات الصحية خلال الفترة المقبلة استجابتا لمطالب المواطنين.

وتحدث على ابراهيم ، من اهالي قرية تل بني عمران ، ان المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة )، غيرت شكل ونمط الحياة بالقرية ، والتي اتاحت كافة الخدمات الحياتية ، وحولت القري البائسة ، إلي مدن ، وسيسجل التاريخ هذا الإنجاز العظيم والذي انتشل اهالي القري من العدم .

وشهدت قرية اسمو العروس، البدء في مشروع الصرف الصحي لخدمة ما يقرب من 23 الف مواطن وبتكلفه إجماليه تصل إلى 50 مليون جنيه، وإنشاء المجمع الخدمي الخاص بقرية دلجا ، والذي سيخدم أكثر من 96 الف و 838 مواطنا بتكلفة إجمالية، تصل الى حوالى 10 ملايين جنيه ، ويضم المجمع جميع الخدمات كالسجل المدني والشهر العقاري ، ومكتب التموين ، ومكتب البريد ومركز تكنولوجي، ومقرا للوحدة المحلية، بهدف التيسير على المواطن ، في الوصول لجميع الخدمات وعدم تحمل مشقة الانتقال خارج القرية .

وقالت الحاجة ماجدة ، من اهالي قرية اسمو العروس ، بمركز ديرمواس ، ان المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) ، هي انصاف لأهالي القري بعد سنوات عجاف ، قرون طويلة ، عاشها مواطنى القري ، في جهل وظلام ، وجاءت المبادرة الرئاسية، لتنصف اهالي القري ونشكر سيادة الرئيس على هذة الخدمات والمشروعات التى حققت احلامنا .