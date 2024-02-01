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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مد فترة التقديم على منصة ادرس في مصر

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية
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أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة  عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .

وأوضح البيان الصادر من جامعة حلوان الأهلية أنه نظرا للإقبال الشديد على منصة ادرس في مصر
تم مد فترة التقديم على المنصة لبدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني وكذلك خدمة تعديل الترشيح حتي 15 فبراير 2024

وقررت جامعة حلوان الاهلية الاستمرار في قبول الطلاب الوافدين في البرامج التالية للعام الدراسي 2024/2023 (طب الاسنان وجراحة الفم
كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية العلوم، كلية الانسانيات و تجارة الأعمال، كلية الفنون التطبيقية، كلية الحاسبات، كلية العلاج الطبيعي)

من خلال التقديم عبر الرابط التالي

https://admission.study-in-egypt.gov.eg

 

ادرس في مصر 2023 الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة