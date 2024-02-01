مد فترة التقديم على منصة ادرس في مصر

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .

وأوضح البيان الصادر من جامعة حلوان الأهلية أنه نظرا للإقبال الشديد على منصة ادرس في مصر

تم مد فترة التقديم على المنصة لبدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني وكذلك خدمة تعديل الترشيح حتي 15 فبراير 2024

وقررت جامعة حلوان الاهلية الاستمرار في قبول الطلاب الوافدين في البرامج التالية للعام الدراسي 2024/2023 (طب الاسنان وجراحة الفم

كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية العلوم، كلية الانسانيات و تجارة الأعمال، كلية الفنون التطبيقية، كلية الحاسبات، كلية العلاج الطبيعي)

من خلال التقديم عبر الرابط التالي

https://admission.study-in-egypt.gov.eg