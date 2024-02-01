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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الدولار يتراجع قرشين في البنوك خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار
سعر الدولار
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انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بقيمة قرشين اثنين في المتوسط وذلك بالنسبة لسعر الصرف الرسمي داخل الجهاز المصرفي.

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل سعر متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، الكويت الوطني، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، بلوم، كريدي أجريكول".

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع  في بنوك التنمية الصناعية ومصر و الأهلي المصري.

بينما سجل أعلي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي حوالي 30.9  جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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