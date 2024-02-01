اللجنة المكلفة بإدارة الفروسية تقبل استقالة 5 أعضاء مجلس

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري للفروسية ورئيسها الدكتور اسماعيل شاكر، تلقيها خطابات رسمية باستقالة (٥) من أصل (٧) من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية الموقوف.



وتطبيقًا للوائح والقوانين المنظمة، عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الفروسية، اجتماعًا، لمناقشة استقالة الأعضاء الخمسة وهم: الدكتورة سحر طلعت مصطفي، الدكتور محمد الشربيني، حورية فرغلي، ميريت فانوس، ومنال فهمي، وقررت اللجنة قبول استقالة الخمسة أعضاء يشكل نهائي.



وأكد الدكتور إسماعيل شاكر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري للفروسية، علي حرص اللجنة الشديد علي تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، والعمل علي استقرار منظومة العمل داخل الاتحاد بكافة عناصره وفروعه ومسابقاته.