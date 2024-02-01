محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام الصين سبل التعاون في مجال العلوم البحرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الخميس، يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، يرافقه وفد رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الموارد الطبيعية للصين، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين بشأن إقامة المركز الصيني لخدمة مصر والدول الإفريقية في مجال العلوم البحرية بالتعاون مع المركز القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية على عمق العلاقات المصرية الصينية والتي تشهد تطورات كبيرة خاصة في الفترة الأخيرة، مشيدا بفكرة إقامة المركز الصيني على أرض الإسكندرية، والذي يعد إضافة جديدة لمدينة الإسكندرية مما سيكون له مردود مميز في خدمة البحوث الخاصة بالموارد المائية وطرق الحفاظ عليها.

من جانبه، عبر رئيس الوفد عن سعادته وسعادة جميع أعضاء الوفد الصيني لتواجدهم بمدينة الإسكندرية، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الصينية على كافة الأصعدة مضيفا إلى أنه جاري العمل على زيادة بحث سبل التعاون في مجال العلوم البحرية.