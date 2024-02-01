وزير الشباب ومحافظ الشرقية يفتتحان حمام السباحة الأوليمبى بالعاشر من رمضان

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، حمام السباحة الأوليمبى، "المرحلة الثالثة" بنادي الصفوة الرياضى بالعاشر من رمضان، والذى تم انشائه بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه، وذلك ضمن جولته التفقدية للمنشأت الرياضية والشبابية بمدينة العاشر من رمضان.

وكان في استقباله الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والمهندس عادل إسماعيل حمادة رئيس مجلس إدارة مادي الصفوة الرياضي، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تضمنت جولة الدكتور أشرف صبحي تفقد حديقة النباتات النادرة والتى تم انشائها من ضمن مجهودات مجلس إدارة النادى فى السعى نحو إضافة وجهه جمالية للنادى حيث تضم انواعا نادرة من النباتات والتي سوف يتم استخدامها في انشاء معرض للزهور خلال فصل الربيع في إطار تنمية موارد النادي الذاتية، كما قام بتفقد صالة تنس الطاولة والذى تابع خلالها تدريبات الابطال الرياضيين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى مرحلة الواعدين.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة، برفقة محافظ الشرقية والوفد المرافق له، الملاعب متعددة الاغراض والتى تابع بها مباراة ودية بين مشروع كرة السلة للفتيات HER WORLD وفريق نادى الصفوة الرياضى.

كما افتتح صالة الجمباز وصالة الانشطة وحرص على متابعة تدريبات ابطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى مراكز الجودو - التايكوندو بالاضافة الى الفرق الرياضية بنادى الصفوة الرياضي.

كما شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته مباريات تصفيات دورى حياة كريمة لفرق القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذى يقام تحت شعار "مونديال حياة كريمة".

كما تابع تدريبات مشروع كابيتانو مصر، حيث قام بتوزيع الجوائز الخاصة ببطولة كبيتانو والتى حصل بها الفريق على المركز الثانى على مستوى الجمهورية ومكافاة قدرها 20000 ج.م والتى قام بتسليمها للاعبى الفريق.

وزير الشباب والرياضة يفتتح منشات رياضية بالعاشر من رمضان

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