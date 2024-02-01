ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام – مبالغ مالية قرابة "157 ألف دولار أمريكى –20 ألف يورو – 1300 دينار كويتى – 7 ألاف ريال سعودى – مليون جنيه مصرى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.