تعرف على مدة تعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز

اتفقت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع البرتغالي جوزيه جوميز على توقيع عقد مع الفريق لمدة موسم ونصف مقبلة، وذلك براتب يصل إلي 50 ألف دولار .

وصل جوميز للقاهرة منذ ساعات قليلة لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك على أن يقود التدريبات يوم السبت المقبل .

ويشارك الزمالك في بطولات كثيرة هذا الموسم مثل الدوري الممتاز، وكأس مصر وكاس الكونفيدرالية الأفريقية وهو ما دفع الإدارة للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز حتي يستطيع قيادة الفريق لحصد الألقاب .

كان الزمالك قد خاض بطولتين وديتين بالإمارات في الأيام الماضية، حيث خسر البطولة الأولي، وتوج بالبطولة الثانية.