تعرف على مشروعات التمكين الاقتصادي للأمم المتحدة بكفرالشيخ

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، يمول عدد من مشروعات التمكين الأقتصادي بمحافظة كفر الشيخز

أضاف ، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ ، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، ومستر، أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس أن مشروعات التمكين الاقتصادي يستفيد منها 105 من الشباب من الجنسين وأسرهم، ووجه بتدريب عدد (150) متدرب /ة على تصميع منتجات الالبان و خلط الاعلاف بقرى مركز مطوبس ، ومركز بلطيم ،وجنوب الطريق الدولي الساحلي ، محافظة كفر الشيخ.

وأوضح وزير الري والموارد المائية ، أن البرنامج يستهدف تمكين الشباب من الجنسين اصحاب المهارات او الافكار الريادية من الفئات الفقيرة والمهمشة ويضع البرنامج ضوابط ومعايير لاختيار هؤلاء الشباب ليتم دمجهم في المجتمع لتحقيق تكافؤ الفرص و يستطيعوا من خلالها الاستغلال الامثل لطاقاتهم ومواردهم وافكارهم وجني الارباح والانفتاح على الاسواق .

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ: يهدف المشروع إلى توفير فرصة عمل للشباب وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التمكين من المشروعات الصغيرة و دعم المشروعات القائمة والتي تدر عليهم دخل ثابت يساعد في إعالة أنفسهم وذويهم من الاسرة، وإطلاق تدريبات خاصة بالمشروعات المنفذة على رأسهم مشروعات التمكين الاقتصادى لعدد (105 مستفيد) وهي كالتالي:

مشروعات غزل شبك الصيد

فكرة المشروع : هو غزل الخيوط وصناعة شبك الصيد بحيث يتم شراء مستلزمات التشغيل من (خيوط حرير – خيوط نيلون -خيوط قطن – فوم – رصاص) بجانب معدات التصنيع لبدء غزل الخيوط وتصنيع شبك صيد الأسماك حيث ان القرية المستهدفة يعمل معظم أهلها الرجال والسيدات في صناعة الشبك وصيد السمك،

وبناء على اتاحة الفرص التسويقية لنشاط شبك الصيد بالقرية والقري المجاورة ،حيث انه منفذ بيع شبك الصيد لذلك يصل متوسط العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من اجمالي قيمة التمويل وهذا يساعد في رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت والحد من الهجرة الغير شرعية بالقرية.

مشروعات تصنيع منتجات الالبان

فكرة المشروع تصنيع منتجات الجبن والسمن والزبادي

يتم شراء مستلزمات التشغيل من (ماكينة فرز البان – بوتاجاز – أنبوبة – البان طازجة) يتم البدء في مرحلة فرز الالبان لتصنيع منتجات الالبان من سمن – قشطة –جبن قريش- زبادي ، يصل العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من اجمالي قيمة التمويل وهذا يساعد في رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت .

مشروعات خلط وتصنيع اعلاف

فكرة المشروع هو بيع وخلط اعلاف بنسب مختلفة طبقا للمواصفات المطلوبة بالمجتمع

يتم شراء مستلزمات التشغيل من (مدشة – فول صويا- درة –ردة- ملح طعام –خميرة – فيتامينات - كالسيوم) لبدء تصنيع وتركيب الأعلاف بالنسب اللازمة حيث ان المجتمع الريفي يمتاز بتربية الطيور والحيوانات حيث ان محلات تصنيع الاعلاف من المشروعات الأساسية بالقرية، ويصل العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من اجمالي قيمة التمويل وهذا يساعد في رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت.



مشروعات مواتير الري الزراعى لصغار المزارعين

تعود فكرة المشروع الي تمليك مواتير الري الزراعى لصغار المزارعين طبقا للمواصفات المطلوبة بالمجتمع

من خلال تمكين و تمليك صغار المزراعين من مواتير رش زراعية لتحويل العمالة الزراعية على ماكينات الرش لملاك بما يعزز من ارباح المستفيدين وتعلمهم طرق الرش الحديثة للمحاصيل .

مشروعات العزاقات الزراعية لصغار المزارعين

فكرة المشروع هو تمليك العزاقات الزراعية لصغار المزارعين طبقا للمواصفات المطلوبة بالمجتمع

من خلال تمكين وتمليك صغار المزراعين من عزاقات زراعية حديثة لتعزيز الأرباح الخاصة بصغار المزارعين وتحويلهم لملاك لماكينات زراعية حديثة.

رفع كفاءة وتدريب المستفيدين لعدد (150) مستفيد/ة ، للمتدرب ومعايير الاختيار :.

تدريب المستفيدين علي تركيبات الاعلاف الخاصة بالمواشي والاسماك لتطبيق نظام السلامة والصحة المهنية في مركبات الاعلاف والتعرف علي طرق تخزين الأعلاف للمحافظة عليها من التلف.

تدريب السيدات علي كيفية تصنيع منتجات الألبان من المنزل من (الجبن القريش والسمن و الزبادي) والطرق الصحيحة للتصنيع للمحافظة علي صحة الأسرة من الغذاء والطرق السليمة للتغذية ويهدف الي رفع وعي السيدات للمحافظة علي صحة الأسرة من الامراض المنتشرة بسبب سوء الغذاء.

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