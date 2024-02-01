جامعة كفر الشيخ تستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة ماجستير بعنوان "تأثير التسميد بأسمدة النانو والأسمدة العادية على محصول وجودة بنجر السكر" بكلية الزراعة.

بحضور الدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صبحي غريب أستاذ المحاصيل المتفرغ بكلية الزراعة ورئيس لجنة مناقشة الرسالة والحكم عليها، وذلك قبل توجه سيادته إلى كلية الزراعة لمناقشة رسالة الماجستير بالكلية.

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة، بالدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في رحاب جامعة كفر الشيخ، وقدم “عبدالرازق” شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية، موجها له الشكر لتشريفه الجامعة ومشاركته في مناقشة رسالة ماجستير في كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنيًا للجامعة وقيادتها كل التوفيق فى تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلى والعالمى.

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