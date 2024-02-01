برق ورعد وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي، عصر اليوم الخميس، هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية العكسية المحملة ببخار الماء القادمة من البحر المتوسط نتيجة مرور الانخفاضات الجوية شمال مصر.

وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة، مما أدى لهطول الأمطار المتقطعة التي تغزر في بعض الأحيان خاصة على السواحل الشمالية، وسجلت درجة الحرارة العظمى 12 درجة مئوية والصغرى 9 درجات، ووصلت سرعة الرياح إلى 23 كم/ساعة، والتي قد تصل إلى حد العواصف، فيما وصلت درجة الرطوبة إلى 70٪؛ مما يتيح الفرصة لهطول الأمطار بنسبة تتفاوت ما بين 40 إلى 70٪ خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة وتقل كلما اتجهنا نحو الداخل.

وشهدت العديد من الشوارع والميادين الرئيسية بوسط مدينة مرسى مطروح ومدن ومراكز المحافظة تجمعات كبيرة من مياه الأمطار التي تسببت في إعاقة حركة المواطنين.

هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على مطروح

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