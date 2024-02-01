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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الخميس

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 4.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل  في الختام 2.011 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 28,434.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 4.79%، ليغلق عند مستوى 6,630.12 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 4.2%، ليغلق عند مستوى 9,362.72 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 3.17%، ليغلق عند مستوى 5,407.27 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 1.46% ليغلق عند 34,413.84 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 12,105.64 نقطة. 

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 23.9 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 28.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 5.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من خلال 177.6 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات