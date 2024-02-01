محافـظ المنوفية يوجه بمتابعات دورية لأعمال رصف الطرق وتبطين الترع

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل تحقيقاً لرؤية مصر 2030.



وفي هذا الشأن ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون استكمال أعمال وضع طبقة السن والأساس بشارع بورسعيد بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة البيضاء بطول حوالي 1600م، علما بأنه قد تم الانتهاء من رصف 1200م من قبل من إجمالي طول الطريق والذي يبلغ 2800م ، فضلاً عن متابعته أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد (الطريق الدائري ) ، بطول 1500م حيث جاري تركيب برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة وأعمدة ديكورية ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور ، وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق متنفس حضارياً وجمالياً لأهالي وزائري المدينة.

فيما تابع رئيس مجلس ومدينة بركة السبع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع مطابق الصرف الصحي ، وتركيب بلاعات مياه بمتفرعات شارع بور سعيد تمهيداً لأعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظاً على مصالح المواطنين ، كما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال تطوير النصب التذكاري بشارع الجيش ليكون مزاراً يليق بأهالي المدينة.

وفي مركز ومدينة الشهداء تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الجامع الكبير بدايةً من شارع الصاغة وحتى شارع داير الناحية بسرسنا بطول ٥٠٠ متر تمهيداً لأعمال الرصف ، وكذا مسح وصنفرة شارع الشريف بطول ٣٠٠ متر، وشارع التلواني بداية من شارع النصر حتى المدرسة الفكرية القديمة بطول ٥٠٠ متر ، و شارع مدرسة الشهيد طيار من شارع النصر بطول ٥٠٠ متر ، إضافة إلى امتداد شارعي أحمد غانم وعزيز طبانة حيث أنه من المقرر رصف الشوارع الخمسة بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين ، فضلاً عن متابعته أعمال تبطين ترعة دبركي و جزيرة شبشير بزاوية الناعورة ، و ترعة السمسمية بميت شهالة ، وكذا ترعة منية الواط بقرية العراقية ، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والارتقاء بمستوى مشروعات تحسين البيئة فضلاً عن عودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف التواجد الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة ، لافتاً إلى أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتنشيط حركة التجارة بالمحافظة كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة .

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