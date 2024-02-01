إيرادات ضعيفة لفيلم "الملكة" بعد أسبوعين من عرضه

حقق فيلم "الملكة" إيرادات ضعيفة منذ عرضه في السينمات المصرية، حيث جاءت الإيرادات في بداية عرضه 41.930 جنيه.

وجاءت إيرادات فيلم "الملكة" بعد أسبوعين من عرضه 456,953 جنيهًا، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي، وتتوالى أحداث العمل حول العديد من الهروب لكسب المزيد من الوقت.

يشارك في بطولة فيلم "الملكة" كل من، هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، انتصار، دارين حداد، بدرية طلبة وعدد كبير من ضيوف الشرف وهما حسن الرداد، محمد رضوان، شمس، مصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال ومن إخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن، عادت الفنانة هالة صدقي إلى السينما بعد غياب استمر 6 سنوات، كان آخر عمل لها في السينما "آخر ديك في مصر" عام 2017، بمشاركة كل من محمد رمضان، مي عمر، انتصار، ملك قورة، شيماء سيف، ليلى عز العرب، محمد ثروت، محمد على رزق ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.