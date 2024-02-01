" أرواح في المدينة " تحيي الذكرى السنوية لأم كلثوم بعرض معرفي بالأوبرا

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع مشروع "القاهرة عنواني لحفظ التراث" احتفال سنوي بسيدة الغناء العربي (أم كلثوم) في ذكرى رحيلها قبل ٤٩ سنة في الأسبوع الأول من شهر فبراير في سلسلة أرواح في المدينة، وذلك مساء اليوم بمركز الابداع بساحة دار الاوبرا المصرية، فى إطار جهود وزارة الثقافة لإحياء تراث رموز الفن المصري.

وتُعد سلسلة “أرواح فى المدينة”، معنية بسرد و إعادة اكتشاف تاريخ المجتمع المصري من خلال إبحار الباحث في تاريخ الصحافة المصرية الكاتب الصحفي محمود التميمي عبر الأرشيف المكتوب و المرئي و المسموع للمصريين.

و قال محمود التميمي، مؤسس المشروع، إن أم كلثوم هي الشخصية الوحيدة من الشخصيات التي تناولتها السلسلة التي خصصنا لقاء سنوي في تقليد مصري أصيل حين يغيب أحد الأحباب يجتمع أهله كل سنة في ذكرى رحيله لعمل " السنوية ".

وأضاف: "و كما أحيينا ذكرى الست في العام الماضي في الخميس الأول من الشهر، سيتم احياء الذكرى كل عام في الخميس الأول من شهر فبراير، هذا الخميس الذي كان موعدها مع محبيها في العالم العربي سيكون موعد محبيها معها عبر " أرواح في المدينة "، و في كل عام نطل على جانب من قصة أم كلثوم و زمانها و نطرق باباً من أبواب مدينتها العديدة ، سيتطلب الأمر عمراً كاملاً حتى نحيط بزاوية واحدة في قصتها أو نجتاز باباً من أبواب مدينتها الكبيرة ".