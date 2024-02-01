صقيع وثلج وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفئ علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا على اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية وتكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى و مناطق من ومدن القناة و القاهرة الكبرى وخليج السويس ووسط سيناء وتمتد خفيفة الى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى 9 درجة، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 11 وعلى شمال الصعيد 17 والصغرى 4، وعلى جنوب الصعيد 18 العظمي والصغرى 8 درجة.