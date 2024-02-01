الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع تابعة له بصاروخين من داخل لبنان

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم قصف مواقع للجيش الإسرائيلي بصاروخين من داخل الأراضي اللبنانية، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة "العربية".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني في وقت مبكر من يوم الاثنين الماضي أنه قصف قاعدة إسرائيلية ضمن 6 عمليات جديدة عبر الحدود، في حين تعرضت مناطق بجنوب لبنان لقصف إسرائيلي مكثف.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن 4 صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنات في الجليل الأعلى وشتولا.

ومنذ أكثر من 3 أشهر يخوض حزب الله اشتباكات يومية عبر الحدود إسنادا لغزة، وترد إسرائيل بقصف مواقع للحزب وأهداف مدنية، وأسفرت المواجهات عن مقتل العشرات من الطرفين.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت وتيرة التهديدات المتبادلة، حيث تلوح إسرائيل بعملية عسكرية واسعة لإبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود، وفي المقابل توعد الحزب بتوجيه ضربة قوية للاحتلال.